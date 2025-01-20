Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Hamas Ateşkes Anlaşmasını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına dair önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Uluslararası toplum, İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır" diyerek, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, ateşkesin kalıcı bir barışa zemin hazırlayabilmesi için tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. İslam coğrafyasında barışın sağlanması için atılacak adımların, tüm dünyanın dikkatini çekmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, "Dünyanın farklı bölgelerindeki krizlerin bir çözümü olmalı ve barış için yapılan görüşmeler somut adımlara dönüşmelidir" ifadelerini kullanarak, diplomasi ve diyalog çağrısında bulundu.