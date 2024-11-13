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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile İlişkilerimiz Gelişmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri hakkında net mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile İlişkilerimiz Gelişmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak İsrail ile ilişkilerin gelişmeyeceğini ve hukukunu sürdüremeyeceklerini ifade etti.

Erdoğan'dan Kesin Mesaj

Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İsrail ile hukukunu devam ettirmez, geliştirmez. Böyle bir niyetimiz de söz konusu değil" dedi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin dış politika duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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