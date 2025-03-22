Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da iftar programında CHP'ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Cesaretiniz varsa bırakın demokrasiyi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Yüreğiniz yetiyorsa bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararını versin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sorular

Programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çeşitli sorular yönelten Erdoğan, “Neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu telaş, bu panik havası, bu saldırganlık niye?” diyerek dikkat çekti. Daha önce “Şaibe yok” diyen Özel’in tutumunu sorgulayan Erdoğan, “Şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz?” dedi.

“CHP’nin içindeki vicdan sahipleri de rahatsız”

Erdoğan, CHP içindeki bazı partililerin de yaşananlardan rahatsız olduğunu belirtti ve “CHP'ye çökmüş bir avuç paragözün asırlık partiyi parmağında oynatması, partinin sahiplerini mahcup ediyor” dedi. “Emin olun, samimi CHP'li vatandaşlarımız da İSKİ skandalından 32 yıl sonra aynı rezilliklere tekrar şahit olmayı içlerine sindiremiyor” ifadesini kullandı.

Siyasi itibar vurgusu

Erdoğan, CHP'nin “zehirli bir sarmaşık” gibi olan unsurlardan temizlenmediği sürece siyasi itibarını kazanamayacağını vurguladı. “Siyasette onur, haysiyet, güven bir kez kaybedilirse bir daha yerine kolay kolay konulamayan erdemlerdir” dedi.

Kamunun huzurunu koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler tamamen mazide kalmıştır” diyerek, CHP yandaşlarının tahriklerle kamu düzenini bozmalarına asla izin vermeyeceklerini ifade etti. “Demokrasinin, hukukun, meşru zeminin dışında çözüm arayanlar bugüne kadar daima avuçlarını yalamışlardır” dedi.

Birlik mesajı

Erdoğan, “Alevi'si, Sünni'siyle, Kürt'ü, Türk'üyle, Laz'ı, Çerkez'iyle bu topraklar üzerinde bir ve beraber yaşamaya, kardeşçe yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Kendi menfaatlerini korumak için 85 milyonun kardeşliğine pusu kuranları hep birlikte bozguna uğratacağız” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı tarafından Bakırköy'de özel bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı tarafından Bakırköy'de özel bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.