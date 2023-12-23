Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümde büyük adım: Vatandaşlara 1,5 milyon TL destek müjdesi

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı" düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti. Konuşmasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain terör saldırısına değinerek başlayan Erdoğan şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını ve hesabın misliyle sorulduğunu belirtti. Bunun yanı sıra konuşmasında birçok konuya ayrı parantez açtı.

Erdoğan'ın değindiği konular arasında kentsel dönüşüm projeleri de yer aldı. Açıklamada, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik ilan edildiğinin altı çizildi. Öte yandan Erdoğan, İstanbul'da 350 bin konutun dönüştürüleceğini, vatandaşlara 1 buçuk milyon lira destek verileceğini ve depreme karşı tedbirlerin artırılacağını kamuoyu ile paylaştı. Ayrıca, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'un hizmete kavuşacağına da vurgu yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken diğer konu başlıkları ise şu şekilde:

"1 MİLYONLUK BAŞVURU YAPILDI 1 BUÇUK MİLYON DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da 350 bin konutun dönüştürüleceğini ve vatandaşlara 1 buçuk milyon lira destek sağlanacağını açıkladı. Erdoğan, ayrıca deprem riskine karşı çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Erdoğan'ın açıklamasında,

"Yarısı bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. 100 bini kira desteği 800 bini hibe desteği şeklinde verilecek. Kredi ödemeleri evler teslim edildikten sonra başlayacak. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız.



Şehrimizdeki çalışmalarda 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceğiz.

Bugünkü programımızda tüm aşamaları ile İstanbul'da yüzyılın dönüşümü programımıza start veriyoruz. İlgili kurumlarımızı tebrik ediyorum.

6 Şubat'taki sarsıntılar bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. Böylesi büyük afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Yakın zamanda Marmara'da meydana gelen depremler çalışmamızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

DEPREMLE BURUN BURUNA YAŞIYORUZ

Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunan bir ülke olduğuna değinen Erdoğan tedbirli olmanın önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı.

Depreme hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Depremle burun buruna yaşayan ülkeyiz. Nüfusun yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yaşıyor. Ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos depreminin etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık.

DOĞRU TEŞHİS TEDAVİ KOYMANIN YARISIDIR

Depreme karşı dayanıksız yapılar hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan kentsel dönüşüm hamlelerine de vurgu yaptı. Erdoğan,

"Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Dolayısı ile deprem ile mücadeleyi önce zihinlerde başlatmak gerek. Deprem değil çürük bina öldürür ilkesini özümsemeden hiçbir yere varamayız. Türkiye'nin birinci meselesi yapı stokunun yenilenmesidir. 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamlelerin olduğuna inanıyorum.



2 milyon konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012'de ile defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Kentsel dönüşüm için 480 milyar liralık kaynak harcadık." ifadelerini kullandı.

"TOKİ ALNININ AKI İLE İMTİHANI VERDİ"

İstanbul'da 6 milyon konut toplam 7 buçuk milyon bağımsız bölüm yer alıyor. 600 bini süratle dönüştürülmeli. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Çalışmalar için 128 milyar lira kaynak kullandık. 5 yılda 600 bini acil olmak üzere 1.5 milyon üzere riskli bölümü dönüştürmek.



İstanbul'daki rezerv alanlara 400 bin konut daha katarak dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.



31 MART YEREL SEÇİM ÇAĞRISI

Yerel seçim konusuna da ayrı bir parantez açan Erdoğan şu şekilde konuşmasını sürdürdü;

"31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstanbul'un hizmet hasreti bitecek. İstanbul'a kendini vakfedecek, Fatih'in yadigarı olan aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız. Sabırla, kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin."