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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur." dedi.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Erdoğan, mesajında, "İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur." dedi. 

Erdoğan, ayrıca İstiklal Marşı'nın Türk milletinin medeniyet birikimi, değerleri, inancı ve tarihi yürüyüşünün bir yansıması olduğunu vurgulayarak, "İstiklal Marşı’ni unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir." ifadesini kullandı. Mehmet Akif Ersoy'u da rahmet ve minnetle anan Erdoğan, tüm vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladı

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