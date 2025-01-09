Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye’nin İmarı Üzerine Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Kritik Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye’nin yeniden imarı konusunun aciliyetine dikkat çekti. Erdoğan, bu süreçte vakit kaybetmeden harekete geçmenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Suriye'nin İmarı İçin İşbirliği Önemi

Erdoğan, iki ülke arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiğini belirterek, Suriye’deki insani durumu iyileştirmeye yönelik adımların ivedilikle atılması gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, uluslararası camianın da destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Bu görüşme, Türkiye ve İtalya’nın Suriye’nin geleceği üzerine olan ortak görüşlerini pekiştirmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.