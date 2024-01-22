Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da gündem oldu: İtalyan Başbakanı Meloni Erdoğan'dan yardım istedi

Cumartesi akşamı İstanbul'da gerçekleşen Erdoğan-Meloni görüşmesinin ardından ne basın toplantısı yapıldı ne de resmi bir bildiri yayınlandı. Fakat başbakanlık kaynakları, İtalyan gazetecilere göç sorununun da masaya yatırıldığını söyledi. İtalya, Libya'dan gelen göçmen akınını durdurmak için Türkiye'den yardım talep etti. Sağcı Il Giornale gazetesi, bugünkü haberinde bu göç işbirliği anlaşmasını mercek altına aldı. Gazete, haberini bir istihbarat uzmanı ve hükümet kaynaklarına dayandırarak, 'Türkiye ile Libyalı kaçakçılara karşı anlaşma' manşetini attı.

Haberde:

"Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, ‘Sultan’ Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

İtalya'ya ulaşan göçmenlerin çoğunun Trablusgarp'tan yola çıktığını söyleyen başbakanlık kaynakları, bu bölgede 'Türklerin desteğiyle etkin olabileceklerini' kaydetti.





Aynı kaynaklar, “Erdoğan, Libya ile üçlü bir anlaşmayı tamamlama arzusunu teyit etti" ifadesini kullandı.

Bu konuda bir anlaşma, Meloni ve Erdoğan'ın geçen Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüştüğü zaman ortaya çıkmıştı. Sonra İtalya ve Türkiye'nin Dışişleri Bakanları bir araya gelerek Ekim ayında İtalya Dışişleri Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'yı Türkiye'ye gönderdi.

Guariglia'nın Türkiye ziyaretinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Ortadoğu ve Afrika’da işbirliği imkanlarının ele alındığı" duyurdu. Il Giornale'ye göre iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları yazılı anlaşma için çalışmaya devam ediyor.

Meloni'nin Türkiye'ye yaptığı Libya merkezli ziyaret, Roma'da gerçekleştirilecek olan ‘İtalya-Afrika’ zirvesinden bir hafta önce yapılmasıyla dikkatleri çekti.





29 Ocak'ta Senato'da yapılacak olan "İtalya-Afrika. Ortak büyüme için bir köprü" adlı uluslararası zirveye, birçok Afrika ülkesinin devlet başkanları, hükümet liderleri ve bakanları, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve önemli uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

İtalya hükümeti, ‘Mattei Planı’ olarak adlandırdığı bir projeyle, "Avrupa ile Afrika arasında bir köprü olmak" istiyor. Projenin adı, İtalyan enerji şirketi ENI'nin kurucusu Enrico Mattei'den geliyor.

Mattei Planı'nın hedefi resmi belgelerde, "Afrika uluslarıyla işbirliği, kalkınma ve eşit ortaklık modeli yoluyla birlikte büyümek" olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda ‘sadece siyasi ilişkileri değil, aynı zamanda halklar arası ilişkileri ve ticaret-yatırım bağlarını da geliştirerek sosyal ve ekonomik iş birlikleri’ yapılması planlanıyor.