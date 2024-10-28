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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 01:21
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Bugünkü Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda güncel konular ve yönetimsel meselelerin ele alınması bekleniyor.

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