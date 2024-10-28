Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Bugünkü Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda güncel konular ve yönetimsel meselelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda güncel konular ve yönetimsel meselelerin ele alınması bekleniyor.
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