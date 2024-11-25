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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programına Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde etkinlikte yer alacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 01:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programına Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe katılacak.

Etkinlik öncesinde, Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi bekleniyor. Bu kabul, Erdoğan'ın Dış Politika gündemine odaklandığını gösterirken, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Program saatleri ise şöyle: Ankara 13.00, 15.00, 16.00.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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