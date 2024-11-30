DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.364.046,98 0,32%

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Konut Teslimi ve Kongreye Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 155.000 konut anahtar teslimi ve AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresine katılacak.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 03:02
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Konut Teslimi ve Kongreye Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 155.000 konut anahtar teslimi ve kura çekimi törenine katılacak. Tören, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

Etkinlik Detayları

Etkinlik aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi ile birleştirilecek. Program saat 13.30'da başlayacak ve 15.30'da sona erecek.

Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik, bölge halkı için büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kosova’daki Kanal Patlaması, Elektrik ve Su Tedarikini Tehdit Ediyor
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Konut Teslimi ve Kongreye Katılacak
3
Tümgeneral Jeffers, Lübnan'da Denetleme Mekanizmasının Eş Başkanlığını Üstlenecek
4
TDV'den Lüks Otel İddialarına Yalanlama
5
İHH, Bangsamoro'da Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı
6
Halep'te Esed Rejimi Karşıtı Gruplar Kent Merkezine Ulaştı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı