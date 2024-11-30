Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Konut Teslimi ve Kongreye Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 155.000 konut anahtar teslimi ve kura çekimi törenine katılacak. Tören, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

Etkinlik Detayları

Etkinlik aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi ile birleştirilecek. Program saat 13.30'da başlayacak ve 15.30'da sona erecek.

Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik, bölge halkı için büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.