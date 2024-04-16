Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalıcı refah için enflasyonla mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, seçimlerin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından basının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, hayat pahalılığı ve enflasyonun ülkenin temel sorunu olduğunu vurgulayarak, bu sorunların özellikle emeklileri ve ücretli kesimi olumsuz etkilediğini belirtti. Ancak bu sorunları geçici olarak çözmek yerine kalıcı refah için adımlar attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız." diyerek, ülkenin ve gelecek nesillerin çıkarlarına zarar verebilecek politikalardan kaçınacaklarını vurguladı. Seçim sürecinde yapılan abartılı vaatlerin aksine, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti.

Erdoğan, "Asıl meselelere önem verilme dönemidir." diyerek, artık seçim gündeminin geride kaldığını ve ülkenin acil sorunlarına odaklanacaklarını söyledi. Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele gibi konuların öncelikli olduğunu vurguladı