Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile Bakü'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milatovic Bakü'de Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamındaki Dünya Liderleri İklim Zirvesi için Bakü'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme Detayları

Görüşme, zirvenin yapıldığı alanda ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç gibi üst düzey yetkililer de katılım gösterdi.

Bu kritik görüşme, Türkiye ve Karadağ arasındaki ikili ilişkileri ilerletme ve uluslararası iklim meseleleri üzerinde işbirliği sağlama hedefi taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.