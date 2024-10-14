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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kardeşlik Mesajı Verdi

Erdoğan, kardeşlik bağlarını zayıflatmaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kardeşlik Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekerek, "Birileri, kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz" dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Erdoğan, bu açıklamalarla birlikte, tüm vatandaşların kardeşlik bağlarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Toplumda birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

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