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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki Yangına Sert Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki yangınla ilgili sorumluların yargılanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki Yangına Sert Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yangınla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartalkaya'daki yangın olayına ilişkin önemli mesajlar verdi. Yangının neden olduğu facianın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, yangının söndürülmesi için gerçekleştirilen mücadeleye de dikkat çekti. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla yangınla mücadelede yer aldığını belirtti. Ayrıca, olayın araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla gerekli adımların atılacağını duyurdu.

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