Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda eski genel başkanların yönetim dönemlerinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile ilgili olumsuz bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanları

Erdoğan, Kılıçdaroğlu döneminin belediye başkanlarının bu kötü mirası aynen sürdürdüğünü ifade etti. Bu eleştirilerinin, parti içindeki deneyim eksikliğine ve sosyoekonomik sorunlara işaret ettiğini vurguladı.

Yaptığı bu açıklamalarla birlikte Erdoğan, özellikle yerel yönetimlerin geçmişteki hatalarından ders alınması gerektiğini savundu.