Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi Başına Gelir Hedefleri Belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gelir Hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2023 yılı itibarıyla k kişi başına gelirinin 13 bin 243 dolar olduğunu belirtti. Erdoğan, 2024 yılı için bu rakamın 15 bin doları aşacağını öngördüğünü ifade etti.

Erdoğan ayrıca, 2025 yılıyla ilgili hedeflerini de paylaşarak, ülkedeki kişi başına gelirin 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını beklediğini vurguladı. Bu hedeflerin, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve kalkınması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik Hedefler ve Stratejiler

Erdoğan, kişi başına gelir artışının yanı sıra, Türkiye’nin ekonomisini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu doğrultuda çeşitli stratejilerin hayata geçirileceğini ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalara devam edileceğini bildirdi.