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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye giderek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere yola çıktı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan 'TUR' uçağı ile KKTC'ye hareket eden Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ve Belgin Uygur eşlik etti.

Erdoğan, ziyaret sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Bağlantı Yollarının açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan "TUR" uçağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini uğurlamaya gelenleri selamladı.

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