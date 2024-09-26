Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan İçin Destek Sözü Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'ın toparlanması için gerekli imkanları sağlayacaklarını duyurdu. Erdoğan, "Lübnan'ın yeniden kendine gelmesi için imkanlar sağlayacağız. Nasıl aslına dönüştüreceğimizi düşüneceğiz. Temennimiz, Lübnan'ın bir an önce travmayı atlatması" şeklinde konuştu.

Destek Stratejileri Üzerine: Erdoğan, Lübnan halkının yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesi için uluslararası iş birliğini ve dayanışmayı artıracaklarını da vurguladı.