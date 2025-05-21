DOLAR
38,83 0,11%
EURO
44,04 -0,4%
ALTIN
4.137,14 -0,7%
BITCOIN
4.140.285,09 0,25%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Orban ile Kültürel Etkinliğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Orban ile düzenlenen kültürel programa katıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Orban ile Kültürel Etkinliğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan'da, Başbakan Viktor Orban ile önemli bir kültürel programa katıldı.

Macaristan'daki temaslarını sürdüren Erdoğan, Orban ile birlikte gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, Türk ve Macar kültürlerini bir araya getiren önemli anlara tanıklık etti.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da hazır bulunarak, kültürel alışverişin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 25 Mayıs'a Kadar Ziyarete Açık
2
TİKA, Sudan'da Arıcılara Ekipman Desteği Sağladı
3
TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi: Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday Göreve Geldi
4
İstanbul Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Şampiyonu Marmara 2 No'lu Kurum
5
Bursa'da Atık Su Arıtma Tesisleri Denetlendi: Müsilajla Mücadele Devam Ediyor
6
Hristiyan Din Adamları İznik'i Ziyaret Ederek Tarihi Anmalara Sahip Çıktı
7
Bilecik'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek