Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Orban ile Kültürel Etkinliğe Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında bulunduğu Macaristan'da, Başbakan Viktor Orban ile önemli bir kültürel programa katıldı.

Macaristan'daki temaslarını sürdüren Erdoğan, Orban ile birlikte gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, Türk ve Macar kültürlerini bir araya getiren önemli anlara tanıklık etti.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da hazır bulunarak, kültürel alışverişin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.