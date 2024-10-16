Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Son Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile telefonda görüştü. Görüşme, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleşti ve deprem sonrası bölgedeki durumu değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Deprem Hakkında Son Bilgiler Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili en güncel bilgileri almak için Vali Yavuz ve Başkan Er ile iletişim kurdu. Bu görüşmenin amacı, meydana gelen doğal afetten etkilenen vatandaşlar için neler yapılabileceği üzerinde çalışmaktı.

Koordineli Çalışma Talimatı

Görüşme sonrasında Erdoğan, devletin tüm birimlerinin, deprem dolayısıyla gereken müdahale ve destekleri sağlamak için eş güdüm içerisinde çalışmasını istedi. Bu yöndeki çalışmaların artırılması ve düzenlenmesi talimatını verdi.