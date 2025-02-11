DOLAR
36,01 0,02%
EURO
37,14 -0,01%
ALTIN
3.374,1 -0,42%
BITCOIN
3.535.931,2 -0,84%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın yeni Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Tören, Başbakanlık Ofisi'nde düzenlendi.

Togg Armağanı ve İnceleme

Başbakan Enver'e, Togg'un özel "Pamukkale beyazı" renginde bir modeli takdim edildi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Enver, Başbakanlık Ofisi bahçesinde Togg otomobilini inceledi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Tören Anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, Togg’un direksiyonuna geçen Enver İbrahim’e, yolcu koltuğunda yer alarak eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Koreli Profesör Hee Soo Lee: Türkiye ile Gönül Elçiliği Yapıyor
2
Araç Muayene Hizmetlerinde Yeni Dönem: Kredi Kartı Komisyonu Vatandaşa Yansıtılmayacak
3
Aile Bakanı Göktaş, Güvenli İnternet Günü'nde Ailelere Seslendi
4
Rubio ve Abdulati, Orta Doğu Gelişmelerini Görüştü
5
Beylikdüzü'nde Kar Yağışı ve Hasarlı Trafik Kazaları
6
Türkiye'den 11 Üniversite, Dünyanın En İyi 1000'ine Girdi!
7
Kayseri'de Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!