Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg Hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın yeni Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Tören, Başbakanlık Ofisi'nde düzenlendi.

Togg Armağanı ve İnceleme

Başbakan Enver'e, Togg'un özel "Pamukkale beyazı" renginde bir modeli takdim edildi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Enver, Başbakanlık Ofisi bahçesinde Togg otomobilini inceledi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Tören Anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, Togg’un direksiyonuna geçen Enver İbrahim’e, yolcu koltuğunda yer alarak eşlik etti.