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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da Fahri Doktora Alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da fahri doktora beratı alacak ve önemli toplantılara katılacak.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da Fahri Doktora Alacak

GÜNDEM / 10 Şubat 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Gelişmeler

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

(Kuala Lumpur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi yeni hizmet binası açılış törenine katılacak, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gümüşhane'de Valilik ve partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bayburt/11.00/12.10/12.45/13.25-Gümüşhane/14.55/15.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ortak Toplantısı'na katılacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerini, 2024 yılına ilişkin de hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası; Trabzonspor-ikas Eyüpspor ve Sipay Bodrum FK-Göztepe müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Aliağa Petkimspor-Manisa Basket maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Anadolu Üniversitesi-Kırşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

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