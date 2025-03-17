Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhepçilik Fitnesine Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezhepçilik fitnesine karşı ülkesini koruma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mezhepçilik Fitnesine Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamalarda, "Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu tür ayrımcılıklara karşı durmanın ve toplumsal birliği sağlamanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, tarih boyunca çeşitli mezheplerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, ulusal birlik ve beraberlik adına her türlü çabaya devam edeceğini belirtti.

Bu açıklamalarda, Türkiye'nin dış politikası ve iç güvenliği konularında da güçlü bir duruş sergilediği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı, mezhepçiliğin ve ayrımcılığın ülkeye zarar verdiğini, bu tür yaklaşımlara karşı birlik olmanın şart olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan'ın bu sözleri, hem iç politika hem de uluslararası ilişkiler açısından önemli bir mesaj taşıyor.

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