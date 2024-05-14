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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletin ekmeğine göz dikenlerden hesap soracağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan fiyatlarla ilgili konuştu. Erdoğan, “Milletin ekmeğine, lokmasına göz dikenlerden hesap sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletin ekmeğine göz dikenlerden hesap soracağız”

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, et fiyatlarındaki artışla ilgili konuştu. Erdoğan, “Fahiş fiyatların sebebi fırsatçılıktır. Milletin ekmeğine, lokmasına göz dikenlerden hesap sorulacaktır” dedi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için düzenlenen etkinlikte söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de tarım bitti demek bir art niyet göstergesidir. Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lider konumdayken, dünyada ise ilk 10’un içerisinde yer alıyoruz” ifadelerinin kullandı.

Hayat pahalılığı konusu için ise Erdoğan, “Temel gıda maddelerindeki ani artışların sebebinin arkasında piyasa koşulları değil, fırsatçılık var. Milletin boğazındaki lokmaya göz dikenlerden hesap sorulacaktır. Enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda yürüttüğümüz mücadeleyi, fiyat oyunlarına kurban vermeyeceğiz. Yapacağımız düzenleme ile devletimizin kurumlarının eli daha güçlenmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Birileri bankamatiğe koşarken, çiftçi kardeşim mahsulünü ateşe verdi”

Erdoğan, 15 Temmuz gününü hatırlatarak “Birileri uçakları görünce bankamatiğe koşarken, benim çiftçim darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verdi. Demokrasiye verdikleri destek ve gösterdikleri cesaret için çiftçilerimize minnettarız” dedi.

Erdoğan, “Toprağa emek vermez, alın teri dökmezsen toprak sana bakmaz. Bu nedenle hem toprağa, hem de çiftçimize hak ettikleri önemi verme gayreti içinde olduk. Türk tarımının kaderini değiştirmek için destek ve hibe sağladık. Son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar liralık tarım desteği verdik” ifadelerinin kullandı.

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