Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Gelirimiz 1,3 Trilyon Dolara Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, milli gelirin 1,3 trilyon doları geçtiğini ve kişi başı gelirin 15 bin dolara ulaştığını duyurdu.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, bu büyümenin arkasında yatan sebepler arasında yatırım ve ihracatın etkisine dikkat çekerek, "Yatırım ve ihracat rüzgarını arkamıza alarak daha güçlü büyüme sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve büyüme stratejileri açısından kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor.