Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Eylemlerine Karşı Sükunet Sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin her ne yaparsa yapsın sağduyuyu terk etmeyeceklerini ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Eylemlerine Karşı Sükunet Sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Netanıtım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin eylemlerine karşı sağduyunun ve sükunetin önemini vurguladı. "Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz" diyerek, gücünü ve kararlılığını bir kez daha belirtti.

Geleceğe Güvenle Bakıyoruz

Erdoğan, bu sözleriyle muhalefete karşı duruşlarını açıklarken, ülke yönetiminde istikrar ve birlik mesajı verdi. Türk halkının destek ve güvenine her zaman değer verdiklerini dile getiren Erdoğan, geleceğe daha güvenli bakmanın gerekliliğine dikkat çekti.

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