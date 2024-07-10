Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlerle buluştu ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Erdoğan, zirve kapsamında önemli temaslarda bulundu ve liderlerle bir araya geldi.



Erdoğan, Walter E. Convention Center'a geldiğinde ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, karşılamanın ardından birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.



NATO ZİRVESİNE KATILIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katılarak Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolünü ve bölgesel konuları ele aldı. Toplantıda, NATO'nun geleceği ve güvenlik konuları da masaya yatırıldı.

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Biden başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel güvenlik meseleleri ve uluslararası iş birliği konuları ele alındı. Özellikle İsrail'in Gazze'deki durumu ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



AKŞAM YEMEĞİNE KATILIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası ABD Başkanı Biden tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılarak liderler ve eşleriyle bir araya geldi. Bu etkinlik, zirvenin sosyal ve diplomatik boyutunu güçlendirdi.

NATO Zirvesi, uluslararası güvenlik ve iş birliği açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin dış politika ve güvenlik politikalarının vurgulandığı zirve, bölgesel istikrarın sağlanması adına önemli adımların atılmasına zemin hazırladı.

