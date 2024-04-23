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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi! Önümüzdeki günlerde bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme talebini değerlendireceğini, en kısa zamanda bir araya geleceklerini söyledi

Yayın Tarihi: 23.04.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi! Önümüzdeki günlerde bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle görüşme talebi olduğunu açıkladı ve en kısa zamanda bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti.

Erdoğan, "Özgür Özel'in benimle görüşme talebi oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Ayaküstü olacak işler değil bunlar" dedi. Bu açıklamanın ardından Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya geldi.

Görüşme talebinin detayları hakkında bilgi verilmezken, Erdoğan'ın bu isteği olumlu karşılaması ve en kısa zamanda görüşme gerçekleştireceklerini belirtmesi dikkat çekti.

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