Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile Atatürk Havalimanı'nda görüştü, Malezya'ya gitmeden önce önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari ile Bir Araya Geldi

Ccumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Malezya'ya gidişi öncesinde, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısından önce Pakistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Bu tarihi görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın, Zardari ile yaptığı görüşme, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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