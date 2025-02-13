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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan'dan Kıbrıs Türküne Anlamlı Destek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına verdiği desteği vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan'dan Kıbrıs Türküne Anlamlı Destek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı önemli açıklamada, Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteğinin kendileri için son derece anlamlı olduğunu belirtti.

Bu destek, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesine dünya genelinden gelen desteklerin önemini vurgulayarak, uluslararası toplumu bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, Kıbrıs konusundaki diplomatik girişimlerin artış gösterdiği bir dönemde geldi. Kıbrıs Türkü'nün hakları ve uluslararası tanınma mücadelesinin sürdürülmesi açısından bu tür desteklerin kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

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