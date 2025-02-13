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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'ın Güçlü Desteği Terörle Mücadelede Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Pakistan'ın desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan'ın Güçlü Desteği Terörle Mücadelede Önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusundaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklığın devam ettiğine işaret ediyor.

Erdoğan, Türkiye'nin karşılaştığı terör tehditleriyle ilgili olarak, Pakistan ile iş birliğinin artırılmasının, her iki ülke için de büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi. İki ülkenin dostluk ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, terörle mücadelede sağlanan desteğin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

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