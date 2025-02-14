Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Temaslarını Tamamlayarak İstanbul'a Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'dan Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarını başarıyla tamamlayarak İstanbul'a döndü. Saat 01.45'te "TC-TRK" uçağı ile Atatürk Havalimanı'na inen Erdoğan, burada yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Birlikte Gelen Heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a döndü.