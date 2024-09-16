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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı Sporcularını Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Takımı Sporcularını Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paralimpik Sporcuları Ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti. Kabul, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti ve bu özel an Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarında duyuruldu.

Sporcularla Bir Araya Gelmiş Oldu

Erdoğan, sporcularla bir araya gelerek onlara destek sundu. Sosyal medya paylaşımında kabulde çekilen fotoğraflar da paylaşılarak anın ölümsüzleştirilmesi sağlandı. Bu kabul, Paralimpik sporculara verilen önemi bir kez daha vurguladı.

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