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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Başarılarını Açıkladı

Erdoğan, yerli savunma projeleri ve bütçe büyüklüğü ile Türkiye'nin bağımsızlığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Başarılarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Savunma Sanayi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilerlemeleri duyurdu. Erdoğan, "Bini aşkın yerli savunma sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik" dedi.

Yerli Savunma Sanayinin Önemi

Erdoğan'ın belirttiği gibi, Türkiye'nin geliştirdiği yerli projeler, bağımsızlığını artırma ve savunma alanında uluslararası rekabet gücünü yükseltme amacını taşıyor. Bu projelerin, ülkenin güvenlik hedeflerine katkı sağladığı ifade ediliyor.

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