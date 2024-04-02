Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim sonuçlarını değerlendirdik, önümüzde iki yol var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oy kaybını değerlendirmek üzere düzenlenen MYK toplantısında seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Erdoğan, sandığa gitmeyen seçmenlerin bu durumun başlıca nedeni olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönem için "Ya hatalarımızı görüp kendimizi düzeltiriz ya da ağır bedeller öderiz" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıda, geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları ele alındı. Erdoğan, AK Parti'nin oy oranının yüzde 44,3'ten yüzde 35,5'e, Cumhur İttifakı'nın oy oranının ise yüzde 51,6'dan yüzde 40,5'e gerilediğini belirtti. Bu düşüşün temel nedeninin, önceki seçimlerde AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğunu vurguladı.

2024 seçimlerine katılım oranının 2019 seçimlerine göre 6 puan düştüğünü ve bu düşüşün büyük bir kısmının AK Parti seçmenlerinden kaynaklandığını ifade etti. Erdoğan, seçmenin sandığa gitmemesinde parti teşkilatı, genel merkez ve adaylardan kaynaklanan sorunların etkili olduğunu belirtti ve aday belirleme süreci de dahil olmak üzere bir dizi konuda üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

Hayat pahalılığı, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörlerin de seçmenlerin sandığa küsmesine neden olduğunu kaydetti. Emeklilerin yüksek enflasyon nedeniyle refah kaybına uğradığını ve bu durumu hafifletmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Gazze krizinde yapılan çabalara rağmen siyasi saldırılarla karşılaşmanın ve bazı çevreleri ikna etmenin zorluklarını anlatırken, partideki "kibir hastalığına" ve parti içi ilişkilere dikkat çekildi. Erdoğan, partinin oy kaybı ve diğer sorunlarını ele alırken, hataları millete atmanın doğru olmadığını, sorumluluğun parti içinde aranması gerektiğini vurguladı. Hatay'daki başarının örnek alınması gerektiğini ve milletin verdiği mesajın net olduğunu belirtti.

Son olarak, hatalardan ders alınarak yolun devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde daha büyük kayıpların yaşanabileceğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı: “Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz.”