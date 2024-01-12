Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'nda dalış eğitimi yaparken hastaneye kaldırılan ve şehit düşen Mayısın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat ile Pençe-Kilit Operasyonu alanında teröristlerin taciz ve sızma saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın yakınlarına taziye mesajı iletti.