Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat ve şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın yakınlarına taziye mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi
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Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'nda dalış eğitimi yaparken hastaneye kaldırılan ve şehit düşen Mayısın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat ile Pençe-Kilit Operasyonu alanında teröristlerin taciz ve sızma saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın yakınlarına taziye mesajı iletti. 

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