Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile Tiencin'de Görüştü — ŞİÖ 25. Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Tiencin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü; heyette bakanlar ve üst düzey yetkililer yer aldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile Tiencin'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Zirve ve görüşme

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı, zirve marjındaki temaslarına başladı ve ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyet

Görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

