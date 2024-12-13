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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile İkili İlişkileri Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin desteklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile İkili İlişkileri Güçlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye halkının 13 yıllık kriz sonrası kendi geleceğine karar verme aşamasına geldiğini dile getirdi. Türkiye'nin bu sürece katkı sağlayacağını da vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci'ni başlattığını ve sağlanan mutabakatın bölge huzuruna önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için Türkiye'nin devrede olabileceğini belirtti. Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanmasının, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için hayati önem taşıdığını söyledi.

Ayrıca, Erdoğan, Suriye halkının insani krizden sonra kendi geleceğine karar verme aşamasına geldiğini belirtti. Türkiye'nin, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki desteklerinin devam edeceğini, geçici hükümetin etkili bir şekilde hizmet vermesi gerektiğini ekledi.

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