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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Huzurun Kapıları Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baas rejiminin sona ermesiyle Suriye'de huzur ve güvenliğin sağlanacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Huzurun Kapıları Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir açıklamada bulunarak, eli kanlı Baas rejiminin sona ermesinin Suriye'de huzur ve güvenliğe giden yolu açtığını belirtti. Erdoğan, "Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır," ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Gelecek İçin Umut

Erdoğan, Suriye'nin geleceği için umut verici gelişmelere işaret ederek, bu sürecin bölgedeki barışın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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