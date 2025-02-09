Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Terör Örgütlerine Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki terörle mücadeleye vurgu yaptı ve terör örgütlerine yer olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Terör Örgütlerine Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör operasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın Şara'nın orada verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin Suriye'deki terör tehditlerine karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu bağlamda, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bu tür mücadelelerin ne denli önemli olduğunu vurguladı.

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