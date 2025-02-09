Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de Terör Örgütlerine Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör operasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suriye'de terör örgütlerine yer yoktur. Şu anda Sayın Şara'nın orada verdiği mücadele terör örgütlerine yönelik bir mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin Suriye'deki terör tehditlerine karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu bağlamda, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bu tür mücadelelerin ne denli önemli olduğunu vurguladı.