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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Kısıtlamaların Kaldırılması İmar Çalışmalarını Hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Kısıtlamaların Kaldırılması İmar Çalışmalarını Hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de devrik rejim dönemi kalıntısı uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarının başlaması için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

İmar Çalışmaları İçin Yeni Bir Dönem

Erdoğan, bu kısıtlamaların kaldırılmasının Suriye'deki yeniden yapılanma sürecini hızlandırabileceğini belirterek, uluslararası işbirliğine dikkat çekti. Suriye'nin geleceği için atılacak adımların, bölgedeki istikrar ve kalkınma açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

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