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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Terör Örgütlerine Ağır Darbe Vurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki terör örgütlerinin en kısa sürede etkisiz hale getirileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Terör Örgütlerine Ağır Darbe Vurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki terör örgütleriyle mücadeleye dair önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin kararlılıkla sürdüreceği operasyonlar hakkında bilgi veren Erdoğan, "(Suriye'de) İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir" dedi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı duruşunu sürdürerek, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların önemine dikkat çekti. İç güvenlik ve sınır güvenliği açısından bu adımların gerekliliği vurgulandı.

Uluslararası Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumdan da terörle mücadele konusundaki desteğin artırılması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu bağlamda üstlendiği rolün önemini dile getiren Erdoğan, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

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