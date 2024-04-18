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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi ziyarette ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir ziyaret kapsamında ağırladı. Karşılama töreninde Türkiye ve Tanzanya'nın milli marşları çalındı, ardından baş başa görüşmeler ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirildi

Yayın Tarihi: 18.04.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi ziyarette ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi bir ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Karşılama töreninde, Türkiye ve Tanzanya'nın milli marşları çalındı ve tören kıtası eşliğinde protokol kapısına kadar eşlik edildi.

Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Tören alanında yerlerini alan iki liderin ardından Türkiye ve Tanzanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verildi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Hassan, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi önemli isimler de yer aldı.

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