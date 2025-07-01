Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yapıldı.

Taraflar arasında çeşitli konuların ele alındığı bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.