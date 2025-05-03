Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KKTC'de Geleceğin Teknolojilerine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, geleceğin teknolojilerine yön veren gençlere ve Kuzey Kıbrıs'ın yükselen eserlerine selam durdu.

Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, Erdoğan, "Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasına Kıbrıs Türk halkını selamlayarak başlayan Erdoğan, "Akdeniz'in kalbinde, geçmişle geleceğin buluştuğu bu güzel topraklarda sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyim" dedi. TEKNOFEST öncesinde çeşitli açılışlar yaptıklarını hatırlatarak, bunu bir başarı öyküsü olarak değerlendirdi.

Erdoğan, TEKNOFEST’in 11'incisini Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bu yıl 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurduğunu belirtti. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda 6 ülkeden 268 takım ve 1083 yarışmacı'nın finale kaldığını aktardı.

Erdoğan, gençleri ve başarılarını kutlarken, yarışmalara katılan tüm projelerin, gençlerin teknoloji konusundaki ilerlemelerini yansıttığını kaydetti. "Bu sadece bir festival değil, aynı zamanda bir milletin, iki devletin, tek yüreğin ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır" dedi.

Şehitlerimizin Mirası

Türk milletinin bu topraklarda ev sahibi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her karışında bir Mehmetçik veya Mücahidin naaşı olan bu topraklar, bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir" dedi. Geleceğin teknolojilerine yön veren gençlerle birlikte, yapılan projelerin daha nice asırlar boyunca sürmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, "Bu vesileyle, kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine minnet ve şükranlarımızı sunuyorum" diyerek, bölgede savunma sanayine yapılan yatırımları ve geçmişten gelen birikimlerin önemini vurguladı.

TEKNOFEST'in, gelecekte daha büyük hedefler için bir başlangıç olduğuna inandığını belirten Erdoğan, yerli ve milli teknoloji hamlelerinin devam edeceğini dile getirdi.

"Merhum Özdemir Bayraktar, insansız hava araçlarının gelişiminde önemli bir pay sahibidir. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katıldı.