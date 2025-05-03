Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde SİHA Teknolojisinde Hedefleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SİHA Teknolojisi Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunarak, "Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan sonra da aynı azimle, aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Teknolojik Yatırımlar ve Eğitim Vurgusu

Eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, milli muharip uçak KAAN, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve diğer yerli projelere dikkat çekildi. Erdoğan, "Gök Vatan'da sergilenen projelerle Türkiye'nin teknolojideki yükselişine vurgu yaptı ve, "İstikbalin taşlarını şimdiden döşüyoruz. Eğitim, teknoloji ve spor alanında sizlerin yanındayız" şeklinde konuştu.

Diploma Skandalı İçin Önlemler

Erdoğan, İstanbul'daki diploma sahtekarlığı gibi olayların tekrarlanmaması için önlemler alındığını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gençlerin spor yapmasını teşvik edecek projelerin sürdüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs'ın Geleceği İçin Yatırımlar

Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ile dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplumsal Değerler ve Faşizan Yaklaşımlar

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta kızların başörtüsü ile ilgili tartışmalara da değinerek, "Burada kalkıp da eğer sen Kuzey Kıbrıs'ta kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan kusura bakma, karşında bizi bulursun." dedi. Teknolojiye odaklanan bir toplumun faşizan yaklaşımlara karşı durması gerektiğini belirtti.

TEKNOFEST ve Gençlere Kıymetli Mesajlar

TEKNOFEST'teki katılımın ve heyecanın başarı ile sonuçlanacağını savunan Cumhurbaşkanı, gençlere işlerini en iyi biçimde yapmaları ve kültürel değerlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için mektup kaleme alarak, "Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Katılımcılar ve Ödüller

TEKNOFEST yönetimi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül kazanan gençlerle ve festival paydaşlarıyla fotoğraf çektirdi. Ödül törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'nin Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer aldı.