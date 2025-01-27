Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Barolarının Sonu Geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha dile getirerek, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür" dedi.

Çeşitli toplantılarda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım adım yaklaştığını ifade etti. Bu mücadelede devletin gücünün her zaman yanında olduğunu belirterek, gençlerin terör örgütlerinin pençesinden kurtarılması gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" diyerek, ulusal güvenlik açısından bu mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.