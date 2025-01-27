DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,62 -0,36%
ALTIN
3.165,36 0,48%
BITCOIN
3.578.115,6 4,6%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Barolarının Sonu Geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör baronlarına karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Barolarının Sonu Geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha dile getirerek, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür" dedi.

Çeşitli toplantılarda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım adım yaklaştığını ifade etti. Bu mücadelede devletin gücünün her zaman yanında olduğunu belirterek, gençlerin terör örgütlerinin pençesinden kurtarılması gerektiğine dikkat çekti.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" diyerek, ulusal güvenlik açısından bu mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Türk Turistlere Şiddet Uyguladı
2
Kartal'da İnşaat Çalışması Sonucu 7 Katlı Bina Tahliye Edildi
3
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Hayatını Kaybetti
4
AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Gerçekleştirildi
5
AK Parti MKYK, Erdoğan Başkanlığında Toplandı
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Tekgıda-İş Ziyareti
7
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı ile Gazze ve Suriye'yi Görüştü

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!