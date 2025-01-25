Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Belasından Kurtulma Vurgusu

Erdoğan'dan Terör Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin terör belasından kurtulma kararlılığını yineleyerek, "40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde atılan adımların önemine değinerek, bu sürecin ülkenin geleceği için kritik olduğunu belirtti. Ülkemizi tamamen terörden arındırma hedefinin, halkın yaşam kalitesini artırma ve güvenli bir gelecek inşa etme yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.