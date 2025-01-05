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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ve Şiddetin Devri Sona Ermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ve şiddetin sona erdiğini vurguladı, emperyalist güçlerle iş birliğini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ve Şiddetin Devri Sona Ermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı konuşmada silahın, şiddetin ve terörün sona erdiğini belirtirken, "Sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Yeni Dönem

Erdoğan, yapılan açıklamada, terör ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve bu süreçte hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini vurguladı. Ülkedeki güvenlik durumunun güçlendiğini ve emperyalist müdahalelerin artık kabul edilmeyeceğini belirtti.

Ayrıca, Erdoğan, terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin, ülkenin birliğine ve bütünlüğüne zarar vermek için çaba sarf ettiğini ancak bu girişimlerin başarılı olamayacağını dile getirdi.

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