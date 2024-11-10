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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle Kararlılıkla Mücadele Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinin süreceğine dair güçlü mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye, Kandil'deki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır, bundan da geri adım atmayacaktır" dedi.

Terörizme Karşı Sıfır Tolerans

Erdoğan, konuşmasında, terörizme gelecekte asla yer olmayacağını vurgulayarak, "Mücadelemiz sadece askerimize, polisimize ve sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkanlarla sınırlı değildir. Asıl mücadelemiz, teröristleri üzerimize salanlarla bu belayı 40 yıldır milletin başına musallat edenlerledir" ifadelerini kullandı.

Tarihsel Değişim ve Terör Belası

Bölgedeki siyasi gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Küresel sistem Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük değişimini yaşıyor. Gelişmeleri tribünden seyretme lüksümüz yok. Bu süreci ya lehimize çeviririz ya da ülkemizi tehlikelere sokarız" diye konuştu.

Demokrasi ve Şiddet Karşıtlığı

Erdoğan, demokrasi ile şiddetin, sivil siyaset ile terörün asla yan yana olamayacağını belirtirken, "Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde, sırtını terör örgütüne dayayarak siyaset yapılmasına müsaade edilmez" dedi. Sivil siyaseti destekleyerek, bölücü örgütlerin etkisine karşı kararlı duruşunu sürdüreceklerini ifade etti.

Hukukun Üstünlüğü ve Milli İrade

Cumhurbaşkanı, "Teröre, teröristlere ve Kandil'in komiserlerine iradesini teslim etmeyenlere devlet olarak gereken desteği sağlamaktan imtina etmeyiz" diyerek, hukuk ve demokrasi çerçevesinde her adımın atılacağını belirtti. Ayrıca, terör baronlarına karşı milletin imkanlarının kullanılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan, bu konuda Cumhur İttifakı'nın kararlılığının üst düzeyde olduğunu ifade ederek, mücadelelerinin devam edeceğini bir kez daha vurguladı.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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